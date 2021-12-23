США не согласятся с предложениями России по НАТО, но с некоторыми другими – готовы — Джен Псаки

США не согласятся с предложениями России по НАТО, но с некоторыми другими – готовы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В американской администрации сказали, что консультации с Москвой по вопросам безопасности стартуют в начале января, однако, точное место и время пока не определено. В Париже также поддерживают идею обсудить российские предложения по безопасности в рамках заседания совета Россия – НАТО. Сегодня президент Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, говорил, что Москва в целом пока отмечает положительную реакцию Вашингтона на свои предложения.



Говоря о ситуации на Украине, российский лидер заявил, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР должны сами определить свою судьбу. По словам Путина, Москва пытается способствовать этому процессу, а Киев регулярно прибегает к провокациям. Об этом президент сказал, отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы».

Путин также допустил, что Киев готовит новую военную операцию в Донбассе.

