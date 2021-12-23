Стоимость фьючерсов на газ в Европе упала почти на 30%

Этим вечером цена за тысячу кубометров составляет ниже полутора тысяч долларов, — свидетельствуют данные Лондонской биржи. Отмечается, что котировки демонстрировали коррекционное снижение в течение всего дня. Еще накануне стоимость газа составляла выше двух тысяч долларов.
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