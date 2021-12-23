Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования могут объединить

Эту тему сегодня обсудили члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, — сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Отмечается, что процесс слияния планируется завершить к 1 января 2023 года. Для обсуждения законодательных инициатив будет создана временная рабочая группа.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...