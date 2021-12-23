Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования могут объединить

Эту тему сегодня обсудили члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, — сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Отмечается, что процесс слияния планируется завершить к 1 января 2023 года. Для обсуждения законодательных инициатив будет создана временная рабочая группа.