Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Североатлантический альянс никогда не давал обещаний не расширяться на восток. Об этом он сказал в интервью агентству DPA. По его словам, в учредительном договоре НАТО указано, что любая страна может стать членом организации.

Ранее сегодня президент Владимир Путин, комментируя в ходе пресс-конференции прежние обещания НАТО не двигаться на восток, сказал, что Россию надули.

Путин добавил, что Россия четко дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.