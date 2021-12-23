Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Североатлантический альянс никогда не давал обещаний не расширяться на восток. Об этом он сказал в интервью агентству DPA. По его словам, в учредительном договоре НАТО указано, что любая страна может стать членом организации.
Ранее сегодня президент Владимир Путин, комментируя в ходе пресс-конференции прежние обещания НАТО не двигаться на восток, сказал, что Россию надули.
Путин добавил, что Россия четко дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.
Йенс Столтенберг утверждает, что Североатлантический альянс никогда не давал обещаний не расширяться на восток
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Североатлантический альянс никогда не давал обещаний не расширяться на восток. Об этом он сказал в интервью агентству DPA. По его словам, в учредительном договоре НАТО указано, что любая страна может стать членом организации.