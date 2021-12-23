Сенат Казахстана принял закон об отмене смертной казни

Теперь документ должен подписать президент республики.

В случае полной отмены смертной казни она не будет подлежать восстановлению, а республика станет одним из сотни государств, которые отказались от подобной меры наказания. В Генеральной прокуратуре Казахстана сказали, что после подписания закона смертная казнь станет невозможной как вид наказания для всех статей уголовного кодекса страны. Первоначальная версия проекта предполагала исключение высшей меры только из 13 статей, однако сохраняла возможность вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. Прокуроры пояснили, что самым строгой мерой в этом случае останется пожизненное лишение свободы. В Казахстане с 2004 года действует мораторий на смертную казнь, однако суды продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания в исключительных случаях. Преступники отбывали пожизненное заключение в качестве альтернативного наказания, но могли быть казнены в случае отмены моратория.

В начале года в республике был ратифицирован Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. На его основе и был подготовлен документ.