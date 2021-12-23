Менее 60% россиян приняли участие в переписи населения — опрос «Левада-центра»

Менее 60% россиян приняли участие в переписи населения. Это следует из данных опроса «Левада-центра*». По данным социологов, 46% респондентов приняли участие в переписи лично, еще 11 — со слов других членов домохозяйств. 42% респондентов сказали, что не принимали участия в учете. Отмечается, что в Москве в переписи не участвовали свыше 70% опрошенных.

Российские власти считают «Левада-центр*» иностранным агентом.



* "Левада-Центр" - НКО, признанное иностранным агентом.