Арестованный ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров временно отстранен от должности

Об этом сообщила в телеграме пресс-служба министерства образования. Накануне Басманный суд Москвы арестовал Гафурова до конца февраля по делу о подстрекательстве к убийству по найму. Сегодня региональный политсовет Единой России приостановил его членство в партии.
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+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...