Арестованный ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров временно отстранен от должности

Об этом сообщила в телеграме пресс-служба министерства образования. Накануне Басманный суд Москвы арестовал Гафурова до конца февраля по делу о подстрекательстве к убийству по найму. Сегодня региональный политсовет Единой России приостановил его членство в партии.