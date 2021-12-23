Власти Петербурга продлили работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

Он прекратит свою работу только в два часа после полуночи.

Чиновники предположили, что горожане захотят встретить Новый год дома, а после отправиться в центр Петербурга чтобы погулять. Об этом порталу Фонтанка ру сообщил глава местного комтранса. Он также добавил, что возобновит работу общественный транспорт в шесть утра. Также чиновники ранее отмечали, что проводить централизованный новогодний салют они не планируют.

Напомню, ранее власти Петербурга передвинули введение QR-кодов в общепите и магазинах на второе января. Также с первого дня нового года кинотеатрам разрешили увеличить заполняемость залов с 50-и до 75-и процентов. При этом, представители индустрии уже высказали своё недовольство: из-за ограничений они несут финансовые потери и могут вообще не открыться в новом году.

Отметим, что по данным городских властей, в Петербурге выросла госпитализация больных с коронавирусом. При этом новый штамм «омикрон» официально выявили лишь у нескольких человек.