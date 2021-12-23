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19:43, 23 декабря 2021

Генеральная прокуратура потребовала шесть с половиной миллиардов рублей от автодилера «Рольф»

Его владельца обвиняют в незаконном выводе денежных средств за рубеж.

Надзорное ведомство требует изъять у предпринимателя Сергея Петрова и его компании по продаже автомобилей почти двадцать миллиардов рублей в пользу России. Недавно генеральная прокуратура увеличила иск более чем на шесть миллиардов. Все детали уголовного дела неизвестны, но судя по имеющимся данным бизнесмена и его партнёров обвиняют в незаконном выводе денежных средств зарубеж. Дело в том, что семь лет назад, как утверждает следствие, под видом продажи акций компании «Рольф» по завышенной стоимости более четырёх миллиардов рублей были переведены в кипрский оффшор. Сам Петров утверждал, что акции продавались по рыночной цене. Петров и его бизнес-партнеры объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Отметим, что Сергей Петров связывает уголовное дело с политической местью. Когда он был депутатом Госдумы от «Справедливой России», то не проголосовал за присоединение Крыма и принятие «закона Яровой».


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