Столичные власти предупредили о новых правилах въезда грузовиков в Москву

С 1 января большегрузам массой свыше 3,5 тонн будет необходим пропуск. Для его получения необходимо зарегистрироваться в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы. Cам документ оформляется на сайте mos.ru. Об этом сообщает в Telegram департамент транспорта столицы. Кроме того, до 1 июля будет упрощен порядок оформления ночных пропусков. Перевозчикам нужно предоставить только СТС, данные водительского удостоверения и диагностической карты.