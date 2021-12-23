10 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой на северо-западе Москвы

Авария произошла около шести вечера на улице Свободы*. По предварительным данным, причиной случившегося стал выезд иномарки на встречную полосу, — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе госавтоинспекции. Там отметили, что водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем. Возможно, у него проблемы с сердцем. В числе пострадавших – сам водитель и пассажиры маршрутного такси. Травмы у всех не тяжелые, в основном незначительные ушибы и ссадины.
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