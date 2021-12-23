В Смоленской области задержали местного жителя по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны

Как сообщает интернет-издание «ОВД-Инфо*» и газета «Коммерсантъ», речь идет о ноябрьской публикации блогера Алексея Червякова в интернете. По версии Следственного комитета, он распространил сведения, явно неуважительные по отношению к Дням воинской славы России, и унижающие честь и достоинство одного из ветеранов. По месту жительства подозреваемого прошел обыск, у него изъяли компьютерную технику. Следствие просит отправить его в СИЗО.

Напомним, «ОВД-Инфо*» признан в России СМИ-иноагентом.



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