Силовики нагрянули к нему домой, выломав дверь, — сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна». Там уточняется, что журналист подозревается по делу о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
МВД Белоруссии признало местную службу «Радио Свобода*» экстремистским формированием. В России «Радио Свобода*» признано СМИ-иноагентом.
В Минске задержан журналист белорусской службы «Радио Свобода» Олег Груздилович
Силовики нагрянули к нему домой, выломав дверь, — сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна». Там уточняется, что журналист подозревается по делу о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.