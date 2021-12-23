В Минске задержан журналист белорусской службы «Радио Свобода» Олег Груздилович

Силовики нагрянули к нему домой, выломав дверь, — сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна». Там уточняется, что журналист подозревается по делу о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

МВД Белоруссии признало местную службу «Радио Свобода*» экстремистским формированием. В России «Радио Свобода*» признано СМИ-иноагентом.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.