Таганский суд арестовал на месяц двух студентов, подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию

Таганский суд Москвы арестовал на месяц двух студентов, подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Об этом говорится в телеграм-канале столичных судов. Адвокат одного из фигурантов сказал в интервью «Матч ТВ», что его клиент раскаялся, признал вину и выразил желание примириться с потерпевшим, а также готов возместить моральный вред. Защита планирует обжаловать решение о заключении под стражу. Конфликт произошел в ночь на вторник в центре Москвы. Спортсмена избили после того, как он заступился за свою девушку. Соловьев госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести. Нападавших задержали, ими оказались учащиеся юридических вузов Москвы.