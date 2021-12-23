Прокурор в Белоруссии запросил 11 лет лишения свободы для россиянина Егора Дудникова

Егор Дудников проходит по двум статьям уголовного кодекса Белоруссии – разжигание розни и призыв к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. ТАСС сообщает, что максимальный срок по этим статьям 7 и 12 лет соответственно, так что обвинение потребовало наказание близкое к предельному. Дудникова задержали в Минске 5 мая. По версии следствия он озвучил в своем телеграм-канале 55 роликов, в которых содержаться некие сообщения побудительного характера. Все это он делал для нагнетания напряженности и конфликтности в белорусском обществе. После того, как Дудникова арестовали, у него побывал российский консул и сообщил, что претензий на содержание у него нет. Свою вину Дудников полностью признал.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. В суде пояснили, что это было сделано «во избежание распространения экстремистской продукции».