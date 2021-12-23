Природоохранная прокуратура начала проверку по факту аварии на теплоэлектроцентрали в Улан-Удэ

Специалистам предстоит оценить возможные экологические последствия, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Минувшей ночью на ТЭЦ в столице Бурятии произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. В результате около 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов остались без теплоснабжения в тридцатиградусные морозы. В республике введен режим ЧС, для бюджетных организаций в Улан-Удэ завтра объявлен нерабочий день. Президент Владимир Путин в ходе сегодняшней пресс-конференции пообещал лично разобраться в ситуации.

Между тем, специалисты обещают восстановить горячее водоснабжение лишь к субботе. Пока же горожане могут получить необходимое оборудование для обогрева жилых помещений при обращении в диспетчерскую службу. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Также, по словам градоначальника, в Улан-Удэ организуют пункты временного размещения для некоторых категорий граждан.