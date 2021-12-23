Москва вновь встала в пробках

Загруженность автомобильных дорог достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Согласно сообщению департамента транспорта, завтра в Москве прогнозируется наиболее загруженное движение.