Верховный суд Украины вызвал Владимира Зеленского на заседание по иску бывшего главы государства Петра Порошенко

Верховный суд Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского на заседание по иску бывшего главы государства Петра Порошенко. Он требует обнародовать все записи телефонных разговоров главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань. Судебное заседание запланировано на 28 февраля.