«Единая Россия» приостановила членство в партии ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, арестованного по делу о подстрекательстве к убийствам. Решение принято на заседании регионального политсовета, сообщили в его пресс-службе агентству «Интерфакс». Накануне Басманный суд Москвы заключил 60-ти летнего профессора под стражу до конца февраля.