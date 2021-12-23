Генпрокуратура увеличила более чем на 6,5 миллиардов сумму исковых требований к крупнейшему в РФ автодилеру «Рольф»

Генпрокуратура увеличила более чем на 6,5 миллиардов сумму исковых требований к крупнейшему в России автодилеру «Рольф» и его основателю Сергею Петрову. Ведомство требует взыскать с ответчиков свыше 19 миллиардов рублей в пользу государства. Как сообщает агентство Интерфакс, соответствующие дополнения к гражданскому иску были представлены на заседании Химкинского суда. По версии Генпрокуратуры, Петров занимался предпринимательской деятельностью, в бытность депутатом Госдумы. Защита отрицает все нарушения.
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