Генпрокуратура увеличила более чем на 6,5 миллиардов сумму исковых требований к крупнейшему в РФ автодилеру «Рольф»

Генпрокуратура увеличила более чем на 6,5 миллиардов сумму исковых требований к крупнейшему в России автодилеру «Рольф» и его основателю Сергею Петрову. Ведомство требует взыскать с ответчиков свыше 19 миллиардов рублей в пользу государства. Как сообщает агентство Интерфакс, соответствующие дополнения к гражданскому иску были представлены на заседании Химкинского суда. По версии Генпрокуратуры, Петров занимался предпринимательской деятельностью, в бытность депутатом Госдумы. Защита отрицает все нарушения.