Верхняя палата парламента Казахстана проголосовала за отмену в стране смертной казни

Поправки, внесённые в законодательство, предлагают исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса. Таким образом, высшей мерой наказания в стране станет пожизненное лишение свободы. Как отметили в Сенате Казахстана, данное решение будет способствовать обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности — права на жизнь. При этом документ также устанавливает запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговорённых к казни.

В действующем Уголовном кодексе смертный приговор предусмотрен по 17 статьям. При этом суд имеет альтернативу в виде пожизненного заключения. Отмене высшей меры наказания в стране предшествовало введение бессрочного моратория на смертную казнь. О нём объявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ещё в 2003 году. Предполагалось, что мораторий будет действовать до решения вопроса об отмене смертной казни на законодательном уровне.

Сейчас законопроект направлен на подпись действующему главе государства. В случае полной отмены смертной казни она не будет подлежать восстановлению.

На данный момент смертные приговоры выносятся в более чем 50 странах мира, включая Китай, Иран, Египет и Белоруссию.