В ФРГ зарегистрирован первый летальный исход в связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон»

Эпидемиологический институт имени Роберта Коха при министерстве здравоохранения ФРГ сообщил сегодня о первом смертном случае от ковида, причиной которого стал новый штамм коронавируса. Скончавшийся пациент был старше 60 лет.



До сих пор в Германии было зарегистрировано почти 3 200 случаев заражений, вызванных вариантом «Омикрон». По сравнению с предыдущим днем рост составил 25 процентов.



Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что страна движется к пятой волне пандемии коронавируса.



Обеспокоенность быстрым распространением нового штамма подстегивает дискуссию о возможной обязательной вакцинации. Особенно форсирует ее Христианско-демократический союз, представляющий оппозицию в бундестаге. В правительственной коалиции «за» выступает партия «Зеленых». Немецкий Совет по этике также исходит из обязательной вакцинации при определенных условиях.



До настоящего времени в ФРГ полностью привито более 70 процентов граждан. Треть населения уже вакцинирована три раза.



Ранее замедлившаяся прививочная кампания значительно ускорилась после информации о штамме «Омикрон». В день по всей Германии прививается более миллиона человек. Ревакцинация проводится препаратами, базирующимися на основе матричной РНК.



Министр здравоохранения ФРГ исходит из того, что весной будет необходима четвертая прививка, которая будет модифицирована под штамм «Омикрон».