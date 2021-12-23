СК России проверит высказывание блогера Артемия Лебедева о мощах на предмет оскорбления чувств верующих

Следственный комитет России проверит высказывание блогера Артемия Лебедева о мощах на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дизайнер опубликовал в своем телеграмм-канале пост в котором прикрепил фотографию повестки в силовое ведомство, сопроводив её вопросами к Следственному комитету. В частности, он поинтересовался, не является ли оскорблением чувств верующих действия князя Владимира, который скидывал в Днепр языческие идолища. Это не первое резкое высказывание Лебедева в адрес религии. На своем канале на видеоплатформе YouTube он неоднократно критиковал верующих людей, и иронизировал над их взглядами, зачастую прибегая к нецензурной лексике. Однако внимание силовиков привлек лишь недавний пост блогера, в котором он написал, что не понимает традиции поклонения мощам святых и уточнил, что при жизни все они были «обычными алкашами». В этом контексте был упомянут и Сергий Радонежский, канонизированный русской православной церковью. Лебедев поинтересовался у своей аудитории, почему выстраиваются очереди, чтобы приложиться к «коробке с перхотью святого». Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что высказывание блогера нравственно неприемлемо. По словам священника, Сергий Радонежский – не просто святой — он отец российской государственности. Иерарх обвинил Лебедева в потере связи с историей своей страны, а также в издевательствах над культурой. Представитель патриархата призвал силовиков проверить высказывание дизайнера.

Это не первый подобный инцидент с высказываниями Лебедева. Ранее в Мосгордуме назвали кощунственным мнение дизайнера о скульптуре «Родина-мать зовет».

Руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников в эфире «Эха» высказал мнение, что государственные органы не должны преследовать людей за высказывания о вере и религии.

Колесников считает, что подобная реакция на частные заявления говорит о болезни государства.