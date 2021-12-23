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18:23, 23 декабря 2021

В Швейцарии на 89-ом году жизни скончался известный предприниматель и филантроп Дмитрий Зимин

На протяжении многих лет Дмитрий Зимин поддерживал российскую науку, — заявил «Эху» доктор биологических наук Константин Северинов.
Северинов добавил, что многие инициативы, которые сейчас выдвигаются на государственном уровне, повторяют программы Дмитрия Зимина.

Писатель Виктор Шендерович полагает, что Дмитрий Зимин достоин находиться в числе самых выдающихся россиян. Такое мнение Шендерович высказал в эфире «Эха»: «Трудно говорить. Я как заведенный по всем этим печальным поводам цитирую Ахматову: «Когда человек умирает, изменяются его портреты» Теперь можно сказать — великий человек. В каком-то смысле в одном ряду с Дмитрием Лихачевым. В каком-то смысле это равного масштаба фигуры. Это символ культуры, символ цивилизации, символ приличного человека, достигшего таких высот Он дал пример многого. Он показал нам, зачем нужны деньги».
Шендерович напомнил, что Дмитрий Зимин прилагал максимум усилий и тратил очень много денег для популяризации науки и борьбы с мракобесием.


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