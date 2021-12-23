Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля срок содержания под стражей соратнице оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой. Как сообщил «Эху» адвокат Сергей Макаренко, это решение не обосновано.
Лилию Чанышеву обвиняют, в частности, в создании экстремистского сообщества. Она стала первой, кого арестовали по так называемому экстремистскому делу, возбужденному после разгрома структур политика Алексея Навального. Чанышева свою вину не признает и считает дело политически мотивированным.
Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля срок содержания под стражей соратнице Алексея Навального Лилии Чанышевой
Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля срок содержания под стражей соратнице оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой. Как сообщил «Эху» адвокат Сергей Макаренко, это решение не обосновано.