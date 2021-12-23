Мосгорсуд отложил рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» на 29 декабря

Мосгорсуд сегодня отложил рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*» на 29 декабря.

Сегодня состоялось первое рассмотрение иска по существу: за прошедший месяц Московский городской суд провел три предварительных слушания. Судья Михаил Казаков решил не устраивать перерыв: десятки человек, журналисты и группа поддержки, провели все шесть с половиной часов в томительном ожидании решения. Одни в пресс-центре, другие — на улице в холодную погоду. В это время в зале заседания стороны дела излагали свои аргументы. Судья периодически прерывал выступления уточняющими вопросами. Представители Роскомнадзора сегодня на заседание не пришли в отличии от сотрудника министерства юстиции, который активно поддерживал позицию московской прокуратуры. Надзорное ведомство представляло несколько человек. Они считают, что «Мемориал*» грубо и систематически нарушает закон об иностранных агентах. Как утверждает прокуратура, из-за этого люди могут беспрекословно верить тому, о чем пишет организация-иноагент, и впадать в депрессию. Это фраза, высказанная силовиком сегодня на заседании, уже успела широко распространиться в СМИ. Помимо этого прокуратура обвиняет «Мемориал*», признанный российскими властями иноагентом, в оправдании экстремизма и терроризма. Ведомство приводит в качестве доказательства так называемую справку об исследовании, проведённом учителем математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым. Ранее «Новая газета» утверждала, что они неоднократно проводили судебные экспертизы по заказу силовиков, выступая в качестве сексологов, религиоведов и культурологов. При этом прокуратура в ходе сегодняшнего заседания подтвердила, что «Мемориал*» действительно занимается правозащитной деятельностью. В свою очередь, адвокаты все обвинения отрицают. По их словам, дело политически мотивировано, а оснований ликвидировать организацию просто нет. Тем временем суд не допустил ни одного свидетеля защиты, рассказал представитель «Мемориала*» Григорий Вайпан. Он добавил, что несмотря на это адвокатам удалось представить все исчерпывающие заключения экспертов. Вайпан предположил, что суд мог намеренно отложить вынесение решения на конец года, когда у публики притупляется внимание. Тем не менее основная часть процесса уже позади: остались только прения сторон.

Накануне следующего заседания прения сторон состоятся и в Верховном суде России, который рассматривает аналогичный иск к «Международному Мемориалу*», тоже признанному иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.