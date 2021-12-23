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18:13, 23 декабря 2021

Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, — заявил сегодня Владимир Путин

Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, — заявил сегодня президент Владимир Путин. Это цитата из его ответа на вопрос журналиста Би-би-си о том, с чем связан резкий рост числа признаний организаций и СМИ иноагентами за последние полгода. За всю пресс-конференцию аккредитованные на мероприятие СМИ-иноагенты не смогли задать ни одного вопроса. При этом несколько острых политических тем, актуальных, прежде всего, для России, были затронуты.

В ответ на зачитанный журналистом «Эха Москвы» вопрос коллег «Новой газеты» о заказчиках убийств обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и политика Бориса Немцова Путин сказал, что сделал все, что мог, для раскрытия этих преступлений.
Путин добавил, что если за делом стоят заказчики, о которых ничего неизвестно, то их будут искать.

Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов надеется на то, что это действительно будет так.
Муратов добавил, что любое нераскрытое преступление порождает беззаконие.

Также Владимир Путин дал понять, что в России не будут возбуждать дело об отравлении политика Алексея Навального.
Путин подчеркнул, что «сидельцы» всегда были в каждой стране, они есть и будут.

Президент России увиливает, когда говорит об Алексее Навальном, — сказал «Эху» соратник оппозиционера Иван Жданов.
Жданов напомнил, что отравили Алексея Навального на территории России.

Проблема пыток в тюрьмах существует во всем мире, а все заключенные заслуживают человеческого отношения. Так президент отреагировал на одну из самых острых тем, которая обсуждается в России.

Руководитель «Комитета против пыток», член СПЧ Игорь Каляпин в интервью «Эху» выразил надежду, что расследование подобных преступлений будет продолжаться.

Напомним, за последние месяцы правозащитники опубликовали сотни видеосвидетельств пыток в российских колониях. На этом фоне произошла смена руководства ФСИН.

В этом году на пресс-конференцию Владимира Путина пригласили ограниченное число журналистов из-за мер, связанных с коронавирусом. Они должны были выполнить ряд условий для участия в мероприятии.
Журналисты которые подали заявки на участие в пресс-конференции должны были практически в ежедневном сдавать пцр-тесты начиная с воскресенья – 19, 21 и 22 декабря.
После трех отрицательных результатов пцр тестов можно было попасть в Манеж на входе эти результаты проверялись. Перед залом стояли специальные установки, которые распыляли дезинфецирующий раствор, как утверждается, с частицами серебра. И пройти мимо них было невозможно.
В холле и и пресс-зоне никаких дополнительных ограничений не было, а вот зале пресс-конференции стулья были расставлены на довольно большом расстоянии друг от друга. Организаторы заготовили маски для смены прямо во время пресс-конференции для всех участников.
При этом расстояние от Владимира до журналистов было как никогда большим – несколько десятков метров. Ближе были допущены только операторы и фотографы, которые прошли карантин.

Президент вошел в зал 14 минут спустя заявленного времени начала. Маски на Путине не было. До его появления Дмитрий Песков напомнил о необходимость периодически менять средства защиты, соблюдать социальную дистанцию и добавил, что накладки на микрофон будут одноразовыми и достанутся в подарок коллегам. По традиции они старались выделиться яркими цветами одежды и броскими лозунгами, но на этот раз размер фантазии был ограничен форматом А4. Что имел в виду мужчина с плакатом «18+» и надписью Брянск осталось неизвестным. В зале также надписи «Золотой теленок», «Я – Маша из Владивостока» и «Вернем детство». Женщин в зале было по ощущению больше и почти все имели запоминающуюся внешность. Преобладающим цветом одежды был красный. Им не пренебрег даже ведущий Эха Москвы Максим Курников, а также Ксения Собчак, которую Путин сразу не узнал. Первые два часа беседы касались глобальных вопросов мировой и внутренней политики, причем Президент периодически перехватывал управление процессом у пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
ВВС и Скай-ньюз Путин дал слово сам и вопросы были достаточно острыми, но президент оставался спокойным, но при этом позволял себе эмоциональные всплески. Более других Путина взволновала тема вакцинации и заболеваемости привитых и переболевших коронавирусом. Почти всем он предлагал садиться перед тем, как начинал отвечать. Авторы неприятных вопросов заботы Путина не ощутили. Им пришлось слушать президента стоя. Спустя два часа, когда Дмитрий Песков попросил сменить маски и многие федеральные и иностранные СМИ задали уже свои вопросы, слово получили региональные журналисты. Рабочая часть пресс-коференции по сути завершилась. Коллеги обращались уже с конкретными просьбами — просили денег на различные социальные и культурные проекты и заранее благодарили главу государства.
Каждый старался как мог. Кто-то обращался к президенту на родном языке.
Кто-то старался выделится вопросами, которые к конкретным проблемам отношения не имели, например о том, выполняет ли дед Мороз желания Путина. Под занавес формат пресс-конференции все больше стал напоминать прямую линию.

Пресс-конференция Путина продлилась около четырех часов.


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