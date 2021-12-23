Президент в очередной раз устранился от ответа на вопрос об отравлении Навального – соратник оппозиционера Жданов

Соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов считает, что президент РФ в очередной раз устранился от ответа на вопрос об отравлении Навального на территории России, назвав такой ответ «увиливанием». Хотя, как он сказал в эфире «Эха Москвы», Путин прекрасно понимает, что произошло в августе 2020 года, просто не хочет отвечать на этот вопрос.

«Было очередное увиливание от ответа на вопрос. Я абсолютно уверен, что Путин прекрасно понимает, что произошло, а просто не хочет отвечать на этот вопрос, и избрал для себя такую стратегию», — сказал Жданов.

Жданов напомнил, что отравление Алексея Навального произошло на территории России и уверен, что президент не хочет отвечать на этот вопрос.

«Есть факт, что человек на территории России впал в кому, есть журналистское расследование по этим фактам, все образцы крови и медицинские анализы находятся на территории России — и все это преступление фактически раскрыто нашим расследованием. А президент страны просто говорит о том, что — «а мы не получили какие-то ответы на наши вопросы от иностранных государств». Хочется спросить, а причем тут иностранные государства?», — отметил он.