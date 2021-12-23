Первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в Германии

Об этом сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха. По его информации, скончавшемуся было от 60 до 79 лет. Заражение «омикроном» было обнаружено путем секвенирования генома. Подробности пока не уточняются