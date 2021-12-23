В Белоруссии гособвинение запросило 11 лет лишения свободы 21-летнему россиянину Егору Дудникову по делу о разжигании «социальной вражды» и призывах к действиям, «вредящим национальной безопасности». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правозащитников. Приговор будет оглашен 27 декабря, сообщили агентству РИА Новости в суде. Накануне процесс сделали закрытым.