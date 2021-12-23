В Улан-Удэ завтра объявлен нерабочий день для бюджетных организаций из-за аварии на ТЭЦ

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

Минувшей ночью на теплоэлектроцентрали в столице Бурятии произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет. Но около 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов остались без теплоснабжения. Сейчас в городе стоят 30-ти градусные морозы. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня.