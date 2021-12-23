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17:10, 23 декабря 2021

Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский обвиняется в изнасиловании своих приемных детей

Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия, ректор Оренбургского епархиального духовного училища, директор православной общеобразовательной гимназии Николай Стремский обвиняется в изнасиловании своих несовершеннолетних приемных детей.

Семья священника Николая Стремского считается одной из самых многодетных в России. Усыновлять детей он начал с 1990 года, когда приехал в Оренбургскую область после службы в Афганистане. За 30 лет семья воспитала 75 детей, а в поселке Саракташ был построен большой храмовый комплекс, куда ежегодно приезжали паломники и туристы. В 2012 году Николай Стремский в Вифлееме презентовал проект развития обители Президенту Владимиру Путину.
Два года назад священника обвинили в том, что он в течение 20 лет совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 несовершеннолетних. Также его обвиняют в спаивании детей и избиениях.
Судебный процесс над священником проходил в закрытом режиме, однако журналистам «Новой газеты» удалось поговорить с несколькими потерпевшими. По их словам, десять из одиннадцати детей в суде отказались от данных ранее обвинений в адрес приемного отца.
Ни следственный комитет, ни адвокаты священника подробных комментариев по делу не дают. Николай Стремский свою вину не признает.

Обвинение запросило для Николая Стремского 23 года колонии.


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