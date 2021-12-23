Соратники Навального сообщили о наличии у Александра Бородая незадекларированной дорогостоящей квартиры в Дубае

Соратники Навального сообщили о наличии у экс-главы самопровозглашенной ДНР и депутата Госдумы Александра Бородая незадекларированной дорогостоящей квартиры в Дубае. Согласно расследованию, по возвращении из Донецка он также купил элитную квартиру в Москве.

Сам Александр Бородай рассказал «Эху», что не нарушал закон и декларировал все свое имущество, а к квартире в Дубае и вовсе не имеет отношения.

Бородай также высказал уверенность в том, что соратники Навального работают на западные спецслужбы, а целью расследований является политическая дискредитация.

