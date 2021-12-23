Президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Верховный суд страны в качестве ответчика

Истцом выступил бывший президент Петр Порошенко.

В исковом заявлении Порошенко, которое распространили его адвокаты, бывший президент требует обнародовать все записи прослушки телефонных разговоров, которые вел украинский политик Виктор Медведчук с российскими чиновниками, а также представителями непризнанных республик на юго-востоке страны. Речь в них, по утверждениям украинского издания Bihus.Info, шла о поставках угля с территории Донбасса, а также о поставках электроэнергии в Крым. В записях упоминалась и фамилия Порошенко. После разбирательств некоторым фигурантам этого дела было предъявлено обвинение в государственной измене. В частности, Виктору Медведчуку, который сейчас находится под домашним арестом и называет материалы сфальсифицированными. А также Петру Порошенко. Бывший президент покинул страну, однако позже сообщил, что собирается вернуться на Украину в начале следующего года. Вину он свою также отрицает, говоря, что дело политически с мотивировано.

Согласно обнародованной копии повестки, заседание Верховного суда Украины по иску Порошенко состоится в конце февраля.