Путин признал, что в местах лишения свободы есть проблемы, но призвал надеяться на добросовестную работу органов

Президент Владимир Путин признал, что в местах лишения свободы в России есть проблемы, но призвал надеяться на добросовестную работу следственных органов по всем подобным делам.

Путин добавил, что все заключенные в России, несмотря на свои преступления, заслуживают человеческого отношения.

Напомним, уголовные дела возбудили после того, как проект Gulagu.net начал в октябре публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в саратовской тюремной больнице, а затем и в других регионах. После этого ушел в отставку глава областного управления ФСИН и был уволен директор ФСИН Александр Калашников. В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки.