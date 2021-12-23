Депутат Бородай заявил, что не владеет квартирой в Дубае, которую нашла команда Навального

Депутат Государственной Думы, бывший глава ДНР Александр Бородай заявил, что не владеет квартирой в Дубае, которую нашла команда Навального. Об этом депутат сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается недвижимости в Дубае, то такой недвижимостью я не владею и в 2015 году ее не приобретал, это фальшивка», – сказал он.

Бородай отметил, что не получал никаких доходов на Донбассе.

«Это забавно, но она [команда Навального] инкриминирует мне владение недвижимостью, которую я якобы приобрел в 2015 году. Подразумевается, что я ее приобрел на какие-то доходы, которые я получил на Донбассе. На Донбассе я никаких ровно доходов не получил, а вот расходы у меня были, и довольно существенные. Но тем не менее действительно московскую квартиру я приобретал в 2015 году, чему предшествовал целый ряд сделок по продаже мною моего недвижимого имущества в городе Москве. Несколько было такого рода сделок, которые позволяли мне квартиру в городе Москве приобретать, также как и позволили мне приобрести, например, машину марки Lexus, действительно, весной этого года», — пояснил он.

По словам депутата, накопленные за предыдущие годы средства позволили ему не заботиться о получении дохода в 2020 году.

«Первое, что мне инкриминирует так называемая команда Навального нулевой доход а 2020 году. Я, когда баллотировался в кандидаты в Государственную Думу, в соответствующие инстанции сдал подробный доход о своих доходах за предыдущие годы. Из него очень наглядно следует, что доходы, полученные в предыдущие годы, позволяют не то что один год существовать без зарплаты, а позволяют несколько десятилетий вполне достойно и благополучно прожить, не получая никакого дополнительного дохода», — сказал он.

Бородай добавил, что соратники Навального пытаются дискредитировать его в интересах западных спецслужб.

«Естественно, у этих обвинений есть существенный политический смысл. Сейчас идет обострение вокруг ситуации на Донбассе и на Украине в целом. Естественно, команда Навального, которая работает на западные спецслужбы, заинтересована в том, чтобы максимально дискредитировать все знаковые фигуры, которые или принимали участие в ситуации на Донбассе ранее и способны принять участие на сегодняшний день. Очевидно, я одна из этих фигур, поэтому против меня направлена не очень умелая, очень тупая и незамысловатая политическая провокация. Отношусь к ситуации с большим чувством юмора», — заключил он.

Соратники Алексея Навального сообщили о наличии у бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Бородая недвижимости в ОАЭ. В опубликованном расследовании говорится, что ему принадлежат апартаменты площадью более ста квадратных метров в Дубае. Команда Навального утверждает, что имя и дата рождения владельца квартиры в базе данных владельцев недвижимости совпадают с данными А.Бородая. Аналогичные данные содержатся и на официальном сайте департамента земельных ресурсов Дубая. Кроме того, соратники Навального утверждают, что обнаружили в соцсетях фотографии дочери депутата у входа в жилой комплекс, где находится квартира. В декларации о доходах Александра Бородая она не указана.