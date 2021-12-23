Заключенный совершил суицид в московском следственном изоляторе «Бутырка»

Об этом сообщают агентство ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники. По их данным, 30-летнего мужчину обнаружили, когда он уже не подавал признаки жизни. Проводится проверка. Имя и процессуальный статус погибшего не уточняются. По словам собеседника ТАСС, в отношении него было возбуждено три уголовных дела о кражах и одно о грабеже. В ноябре его объявили в розыск за нарушение подписки о невыезде.
2021-12-23T16:35:33+03:00
2021-12-23T16:35:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 23 декабря 2021
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