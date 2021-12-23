Таганский суд оштрафовал на миллион рублей сервис для разработки IT-проектов GitHub за неудаление списков «УГ»

Таганский суд Москвы оштрафовал на миллион рублей сервис для разработки IT-проектов GitHub за неудаление списков «Умного голосования». Об этом сообщает телеграм-канал московских судов. Портал признали виновным в нарушении порядка ограничения доступа к информации.

Перед сентябрьскими выборами в Госдуму Роскомнадзор внес домен «Умного голосования» в реестр запрещенных сайтов и начал блокировать приложение «Навальный». После этого сторонники политика начали публиковать списки кандидатов на других платформах, в том числе на GitHub, регулятор потребовал заблокировать и их.

