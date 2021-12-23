Президент Владимир Путин вновь заявил, что «иностранным агентам» в России не грозит уголовная ответственность

По его словам, доля организаций, признанных таковыми, в России такая же, как в США, но ответственность за нарушения мягче. Об этом глава государства сказал на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос «Русской службы Би-би-си» о том, что в российском реестре СМИ — иноагентов уже более 100 изданий. И большинство из них были включены туда за последний год.

Президент также считает, что Российскую империю и СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы.

Так Путин отреагировал на слова представителя «Русской службы Би-би-си» о том, что каждый раз, когда власть в России была сконцентрирована в одних руках при отсутствии реальной оппозиции, и когда она находилась в фазе активного и острого противостояния с Западом, то в конечном итоге это порождало ответную реакцию, повергало страну в пучину войн и революций.