Правозащитник Каляпин выразил надежду, что после конференции президента СК начнет рассматривать все заявления о пытках

Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин выразил надежду, что после ответа президента Путина на пресс-конференции на вопрос о пытках, Следственный комитет России начнет рассматривать все заявления о пытках, поступающие десятками тысяч ежемесячно. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ответ президента такому наивному человеку, как я, в очередной раз дает надежду, что действительно Следственный комитет начнет наконец нормально рассматривать все заявления о пытках, которые поступают и с мест лишения свободы, и из отделов полиции. Их не 17 и не 170, и не 1700, их десятки тысяч каждый месяц поступает», — сказал он.

Каляпин выразил сомнение, что расследование и этих 17-ти уголовных дел о пытках будет проведено следователями добросовестно.

«То, что в данном случае возбуждено 17 уголовных дел, которые расследуют, как президент уверяет, незаинтересованные следователи, это хорошо. Но следственные действия только начаты, и чем они закончатся, пока не очень понятно. Об этом можно говорить через месяц хотя бы. Но мой опыт 20-летней работы по таким делам показывает, что обычно следователи в ходе расследования СК делают все, чтобы преступление укрыть — не расследовать и установить виновных, а укрыть: вынести постановление о прекращении уголовного дела, о приостановлении уголовного дела в виду неустановления виновных и т.д. Очень хотелось бы верить, что теперь будет по-другому», — сказал он.

Каляпин выразил надежду, что расследование этих пыток 17-ю делами не ограничится. «И хотя бы по этим 17 делам будут предъявлены обвинения, установлены все виновные и им будет вынесен приговор», — заключил он.

На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о пытках в колониях, заявил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток в местах лишения свободы, а около десятка человек уволены. «Нужно прежде всего при оценке этой ситуации опираться на данные следствия – 17 уголовных дел возбуждено, и они (сотрудники СК — прим. ТАСС) расследуют», — ответил президент.