Дмитрий Муратов надеется, что слова Путина приведут к продолжению поисков заказчика убийства Политковской и Немцова

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов высказал надежду, что слова президента Путина на пресс-конференции приведут к продолжению поисков заказчика убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Насчет сути ответа Путина: он говорит, что органам следствия заказчик неизвестен, но поиски его будут продолжаться. Теперь осталось посмотреть, как его поиски будут вестись. Заказчика Политковской ищут 15 лет. В день пятнадцатилетия ее убийства мы получили письмо из Следственного комитета, что срок давности этого преступления продлен. Вернемся попозже к этому вопросу: после ответа президента возобновится следствие по Немцову, возобновится следствие по Политковской или нет? Посмотрим на степень влияния президента на правоохранительные органы страны», — сказал он.

Муратов отметил, что вопрос, заданный Путину, чрезвычайно важен для общества, так как нераскрытые преступления приводят к безнаказанности.

«Я хочу сказать огромное спасибо «Эху Москвы», Алексею Венедиктову и Максиму Курникову, которые позволили за счет своего времени задать вопрос «Новой газеты». Мы считаем, этот вопрос для всех должен быть чрезвычайно важным, поскольку любое нераскрытое преступление, необнаруженный заказчик, непременно ведет к безнаказанности, а следовательно, к новому преступлению», — заключил он.

Президент Владимир Путин на пресс-конференцию заявил, что делал все, чтобы раскрыть убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. «Я все делал, чтобы раскрыть эти преступления. Все поручения и приказы были мной отданы. Люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики спряталась, остались за скобками. Органам дознания это не известно. Если есть заказчики, то будем их искать», сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора «Новой газеты», Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. Сам Муратов не попал на пресс-конференцию, однако его вопрос озвучил журналист «Эха Москвы» Максим Курников. В своем вопросе Муратов спрашивал, известны ли лично Путину имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова.