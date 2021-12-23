В Улан-Удэ частично отключат уличное освещение для снижения нагрузки на электросети, произошедшей в связи с пожаром на местной ТЭЦ.

Фонари и световые приборы в некоторых районах города, как минимум сегодня работать не будут, сообщили в региональном оперштабе. Там отметили, что многие жители вынуждены пользоваться электроприборами для отопления квартир, что может вызвать рост нагрузки на сети. При этом сейчас электроснабжение Улан-Удэ, как подчеркнули в оперштабе, находится в стабильном состоянии. Между тем специалисты продолжают работать над восстановлением котлов, необходимых для работы теплоэлектростанции в полном объёме. В территориальной генерирующей компании заверили, что ремонт завершится не раньше субботы.

Пожар на ТЭЦ-1, произошёл минувшей ночью. По одной из версий причиной происшествия стало короткое замыкание. В результате инцидента отопление в более чем 800 домов подаётся в режиме сниженных параметров, а многие жители остались без горячей воды. В городе развёрнуто 10 пунктов временного размещения. Они обогреваются газовыми пушками и тепловыми приборами. В Улан-Удэ объявлен режим ЧС республиканского масштаба.

По факту пожара на теплоэлектростанции следственный комитет возбудил уголовное дело. Свою проверку проводит и прокуратура.