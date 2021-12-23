Заседание в Мосгорсуде по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» продолжается уже более шести часов

Пока представители СМИ наблюдают за происходящим из тёплого пресс-центра, группа поддержки продолжает ожидать итогов заседания возле главного корпуса Московского городского суда. Термосы с горячим чаем помогают собравшимся согреться в холодную погоду, которая установилась в столице в последние дни. Тем временем в зале заседания судья Михаил Казаков продолжает изучать материалы дела. Он периодически задаёт уточняющие вопросы участникам процесса. Как отмечают наблюдатели, прокуратура и поддерживающий ее представитель министерства юстиции выступают с заметной неуверенностью. Тем временем адвокаты «Мемориала*», признанного иноагентом, продолжают называть обвинения безосновательными. В частности, они считают авторов экспертизы, которую прокуратура приводит в качестве доказательства своей правоты, некомпетентными. Ранее СМИ сообщали, что эксперты Наталья Крюкова и Александр Тарасов в разное время по заказу силовиков проводили экспертизу как сексологи, религиоведы и культурологи.

Прокуратура также обвиняет правозащитный центр «Мемориал*» в систематическом нарушении закона об иноагентах. Сегодняшнее заседание — первое рассмотрение иска по существу. До этого Мосгорсуд провёл три предварительных слушания.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.