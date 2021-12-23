Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля срок содержания под стражей соратнице Алексея Навального Лилии Чанышевой

Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля срок содержания под стражей соратнице оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой. Об этом агентству Интерфакс сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Он пообещал обжаловать решение суда. Лилию Чанышеву обвиняют в создании экстремистского сообщества. Она свою вину не признает и считает дело политически мотивированным.