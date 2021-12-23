Президент России Владимир Путин заявил, что дела о насилии в колониях нужно доводить до конца

Он отметил, что получает информацию по этому поводу из разных источников и подчеркнул, что в настоящее время расследуется 17 уголовных дел по фактам пыток в местах лишения свободы. Около 10 человек уволены.

Руководитель «Комитета против пыток», член СПЧ Игорь Каляпин в интервью «Эху» выразил надежду, что расследование подобных преступлений будет продолжаться.

Напомним, за последние месяцы правозащитники опубликовали сотни видеосвидетельств пыток в российских колониях. На этом фоне произошла смена руководства ФСИН.