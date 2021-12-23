Путин назвал ошибкой бойкот ряда стран Олимпиады-2022

Путин назвал ошибкой бойкот ряда стран Олимпийских игр 2022 года. «Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США. Догадайтесь с кем. Он сказал, что блокады Олимпиад были большой ошибки, в том числе, со стороны США. Вот США продолжают наступать на те же грабли. Пытаются сдержать развитие китайской Народной Республики», — сказал Путин в ответ на вопрос Дмитрия Губерниева. Журналист Матв ТВ спросил президента, не напоминают ли ему дипломатические бойкоты Олимпиады в Китае то, что происходило перед Олимпийскими играми в Сочи. Россия всегда была против политизации спорта, подчеркнул президент.