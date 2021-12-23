«Единая Россия» приостановила членство в партии ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Ранее суд арестовал его до середины февраля будущего года. Его обвиняют по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству. Ректор был задержан в Казани два дня назад. В ОНК Москвы утверждают, что Ильшат Гафуров не признает вину. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания на Петровке.
2021-12-23T15:32:22+03:00
2021-12-23T15:32:22+03:00
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15:32, 23 декабря 2021
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