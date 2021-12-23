Путин заявил, что следствие пока ничего не знает о заказчиках убийств Немцова и Политковской

Президент России Владимир Путин заявил, что следствие пока ничего не знает о заказчиках убийств политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской. При этом он отметил, что сделал все для раскрытия этих преступлений, и если действительно есть заказчики, то их будут искать.

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в интервью «Эху» выразил надежду, что теперь поиск этих людей будет активизирован. По словам Муратова, любое нераскрытое преступление ведет к безнаказанности.