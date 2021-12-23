В России расследуются 17 уголовных дел по фактам пыток в местах лишения свободы, около 10 человек уволены, — сообщил президент Владимир Путин. По его словам, дела о насилии в колониях нужно доводить до конца. Президент сказал, что получает информацию из разных источников.