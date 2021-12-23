«Нафтогаз» Украины призывает Европейский союз принять неотложные меры в отношении российской компании «Газпром», которая, по мнению Киева, нарушает европейское антимонопольное законодательство. Накануне в Киеве заявили, что «Газпром» без весомых причин прекратил подачу газа через собственную электронную платформу. «Нафтогаз» вынужден вести закупки по высоким ценам.